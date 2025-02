Nonno Giancarlo spegne cento candeline. Una vita come sarto: ha lavorato anche per Missoni

Sabato scorso, 15 febbraio, ha raggiunto il ragguardevole traguardo del secolo di vita Giancarlo Balzarini, nato e sempre vissuto a Sumirago.

Lo hanno festeggiato i familiari, tra cui la bisnipotina Arianna di 9 mesi.

Don Roberto gli ha portato gli auguri della Comunità parrocchiale e il Sindaco Yvonne Beccegato quelli della Amministrazione Comunale, in rappresentanza di tutti i cittadini.

Al momento di spegnere le candeline Nonno Giancarlo era molto emozionato, e ha detto che non avrebbe mai pensato di arrivare a cent’anni.

Suo unico cruccio l’assenza della moglie Silvia, scomparsa appena due mesi fa, dopo settantadue anni di matrimonio.

Il festeggiato ha sempre fatto il sarto, prima a Gallarate in una sartoria da uomo e successivamente, dai primi anni settanta sino alla pensione, presso la ditta Missoni come addetto al taglio. Nonostante la veneranda età è ancora lucido e attivo, e non perde l’occasione per fare qualche lavoretto in giardino.