In classe con maschera e mascherina, travestimenti e pigiami

La pandemia non ferma la voglia di festeggiare il Carnevale 2021 dei bambini della scuola primaria “Senza zaino” di Sumirago che per un giorno seguito le lezioni travestiti, mascherati e qualcuno persino in pigiama, in una scuola tutta addobbata a tema. Una festa coloratissima, e nel pieno rispetto delle regole per la prevenzione dei contagi, decisa dagli stessi piccoli studenti alunni attraverso il Consiglio rappresentanti alunni (Cra).

La carnevalata si è svolta nell’ultima mattinata di lezioni prima delle vacanze per la festività. “Nessuno era obbligato a travestirsi”, assicurano i docenti, ma i più non hanno voluto perdere l’occasione per cambiare volto con maschere coloratissime, acquistate, artigianali o realizzate direttamente a scuola, o di divertirsi con abiti insoliti, luccicanti o pelosi, a volte forse anche un po’ scomodi ma sempre portatori di divertimento e allegria.