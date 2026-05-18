Sumirago celebra i primi dieci anni della scuola primaria con le “Olimpiadi della Pace”

Sport, inclusione e un messaggio di pace per festeggiare i primi dieci anni della scuola primaria di Sumirago. L’istituto ha celebrato il traguardo del suo primo decennale con le “Olimpiadi della Pace”, evento conclusivo di un percorso educativo dedicato alla non violenza e alla costruzione di una scuola sempre più aperta al territorio.

La manifestazione si è svolta al termine della “Settimana Senza Zaino”, iniziativa ispirata al tema nazionale “Rompere gli schemi per immaginare un mondo di non violenza e di pace”.

Una scuola aperta al territorio

Durante la settimana che ha preceduto la festa, la scuola ha coinvolto famiglie e comunità locale trasformandosi in un laboratorio di esperienze e condivisione.

I genitori hanno partecipato alle attività sia come “alunni” per vivere la quotidianità scolastica dei figli, sia mettendo a disposizione competenze professionali e passioni personali.

Tra le attività proposte lezioni di basket e yoga, incontri sull’educazione alimentare e approfondimenti dedicati alle realtà produttive del territorio. La scuola ha inoltre ringraziato TIGROS per il sostegno alle merende condivise organizzate con le classi seconde.

Olimpiadi della Pace e mostra sui dieci anni della scuola

La giornata di sabato 16 maggio si è aperta con gli interventi della dirigente scolastica dottoressa Cicolini, del sindaco Beccegato e del vicesindaco Croci, che hanno sottolineato il valore della collaborazione tra scuola e famiglie nella crescita della comunità educativa.

Dopo l’esecuzione dell’inno della scuola e dell’Inno d’Italia, è partito il torneo delle sezioni con le “Olimpiadi della Pace”, tra giochi e attività sportive all’insegna del fair play.

Parallelamente, gli alunni delle classi quinte e della scuola secondaria di primo grado hanno realizzato una mostra interattiva dedicata ai primi dieci anni dell’istituto, con fotografie, interviste, plastici e materiali storici.

L’esposizione sarà riproposta anche durante la festa finale della scuola secondaria in programma il 4 giugno.

Una “pioggia” di messaggi di pace

Al termine della giornata ogni bambino ha ricevuto un braccialetto della pace insieme alle tradizionali medaglie sportive. Il momento conclusivo è stato segnato da una simbolica “pioggia” di biglietti con messaggi dedicati alla pace, che gli alunni sono stati invitati a portare con sé e diffondere nella vita quotidiana.

Per la scuola primaria di Sumirago il decennale rappresenta non un punto di arrivo, ma l’inizio di un nuovo percorso di crescita e condivisione con il territorio.