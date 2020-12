La vita degli abissi invasa dalla plastica nelle immagini di Mandy Barker

Sembrano immagini di un altro pianeta, quasi aliene e bellissime nonostante raccontino una realtà terribile come i quintali di plastica buttati in mare. Sono le fotografie di Mandy Barker realizzate in decine di spedizioni internazionali che diventano una mostra da pugno allo stomaco.

Si chiama NET ed è un progetto nato dalla sinergia tra arte, ricerca scientifica, denuncia e una proposta di azione per la salvaguardia dei mari. Le immagini della fotografa testimoniano l’emergenza dei rifiuti plastici negli oceani, immagini poetiche dove la plastica si insinua la vita degli abissi con inquietante naturalezza.

È un lavoro di forte impatto emotivo coordinato dall’istituto di ricerca CNR Institute of Marine Sciences di Venezia: marGnet, un sistema innovativo e interdisciplinare che coniuga sistemi di mappatura, recupero e riconversione dei rifiuti plastici disperse nei fondali, con la possibilità di trasformarle in carburante a basso costo per le imbarcazioni. Scopo del progetto è aprire nuove soluzioni all’inquinamento della plastica, in un’ottica di sostenibilità ed economia circolare, specialmente nel settore della pesca.