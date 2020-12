I lavori dei bambini abbracciano il grande albero di Natale

I lavori realizzati dai bambini dalle classi terze delle scuole primarie di Gallarate con il laboratorio “Ti tengo per mano” arrivano nel cuore della città e abbracciano idealmente il grande albero di Natale di piazza Libertà. E’ il risultato del progetto nato dalla collaborazione fra il Comune di Gallarate, il Museo MA*GA e gli Istituti Comprensivi De Amicis, Gerolamo Cardano – Padre Lega e Ponti: un grande girotondo di piccole sagome colorate realizzate dagli studenti, metafora dell’importanza del sostegno reciproco nel difficile periodo che stiamo attraversando.

Il museo ha inoltre utilizzato gli elaborati dei bambini per comporre una serie di manifesti che sono stati distribuiti nelle vie cittadine e all’esterno delle scuole coinvolte, per rendere ancora più visibile il loro messaggio.

I disegni realizzati sono frutto del progetto “Ti tengo per mano” proposto dal Dipartimento Educativo del Museo MA*GA che ha invitato tutta la collettività cittadina, bambini scuole e famiglie, a prendere parte all’iniziativa. L’attività offre una riflessione sul valore della condivisione e di come un’operazione artistica può veicolare un messaggio attraverso un’ azione che da singola diventa collettiva.

Sul sito del Museo è possibile scaricare gratuitamente un PDF con tutte le istruzioni necessarie per partecipare all’attività e realizzare con carta riciclata tante sagome colorate di bambini che si tengono per mano, da rendere visibili attraverso i vetri delle finestre di abitazioni private e di scuole per ricordarci la necessità di sostenerci l’un l’altro anche in questo periodo di difficoltà.

Molte le scuole che hanno deciso di aderire all’iniziativa, proponendo in classe l’attività e documentandola con le molte immagini che sono visibili sui social del museo.

Oltre alle scuole anche i ragazzi del Centro Socio Educativo Padre Alfredo Imperatori s.j hanno accolto la proposta, inviando al museo le foto del lavoro realizzato sulle loro finestre.

Per tutto il periodo delle festività Natalizie il dipartimento educativo del Museo invita tutti gli interessati ad aderire all’iniziativa, inviando le foto a didattica@museomaga.it