Famiglia islandese perde la valigia, la recupera la polizia locale di Gallarate

Storia a lieto fine per una famiglia islandese. La Polizia Locale di Gallarate nella serata di ieri, sabato 14 dicembre, ha recuperato una valigia di un cittadino islandese in Italia, insieme alla famiglia, per godersi una vacanza durante il periodo natalizio.

Gli agenti con un’indagine lampo sono riusciti a rintracciare il proprietario della valigia e tramite i social a contattarlo. Il bagaglio conteneva numerosi oggetti personali anche di considerevole valore, grande felicità per la famiglia come si vede anche della foto scattata.