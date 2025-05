Due aggressioni nella notte a Gallarate, in piazza Risorgimento e in fondo a viale Milano

Due episodi di aggressione in una notte a Gallarate, nella prime ore della domenica.

Il primo, in piazza Risorgimento: qui un’ambulanza della Croce Rossa gallaratese è intervenuta all’una e mezza di notte per soccorrere un 47enne, poi portato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Antonio Abate, senza ferite gravi. È considerata una lite tra persone che non si conoscevano.

Due ore e mezza dopo, quando mancavano pochi minuti alle 4, forze dell’ordine e 118 sono dovute accorrere appunto nel complesso commerciale in fondo a viale Milano: sono stati soccorsi due giovani di 26 e 30 anni.

Carabinieri e polizia, con due pattuglie, sono intervenuti per una lite: i “veri” protagonisti invece se l’erano già data a gambe, sul posto gli agenti e i militari hanno trovato i due giovani, che si erano beccati qualche colpo mentre tentavano di placare gli animi (entrambi medicati in ospedale).

Le due aggressioni sono avvenute nella seconda notte in cui era in vigore la nuova ordinanza anti-alcol, che ha valore nelle aree del centro – compresa piazza Risorgimento – e stazione, ma non nel resto della città.

Nella stessa notte c’è stato anche un altro episodio a Varese, con un ventenne aggredito. Mentre poche ore prima – alle 19 di sabato – un violento alterco a Cassano Magnago si è concluso con una persona in fuga, una denunciata e tre agenti della Polizia Locale in ospedale con lesioni.