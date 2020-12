Machirolo e Cunardo, la Croce Rossa sostiene le famiglie degli studenti in difficoltà

Dopo Luino e Germignaga quest’anno a ricevere la donazione di materiale scolastico, è stata la scuola di Cunardo e Marchirolo, grazie alla Croce Rossa e alla generosità dei clienti Nova Coop di Luino. Per molti comprare un astuccio e un quaderno può essere semplice. Per molti, non per tutti.

Ecco perché questo materiale ha l’obiettivo, condiviso con i dirigenti scolastici, di dare un piccolo aiuto alle famiglie con difficoltà economiche.

Un’attenzione particolare è quella che la Croce Rossa rivolge ai bambini con lo scopo di garantire loro eguali possibilità per affrontare il loro percorso scolastico. Le Dirigenti scolastiche, dott.ssa Rosa Maria Pugni e la dott.ssa Chiara Grazia Galazzetti, hanno da subito accolto la volontà di Croce Rossa di essere partner della scuola in questa missione, ricevendoli con un gran sorriso e ringraziandoli profondamente.

«Questa iniziativa rimane sul territorio, è destinata ai bambini delle nostre scuole e viene gestita con precisione e trasparenza. L’aiuto vuole essere certo e condiviso. Ci sono bambini più speciali di altri che necessitano un aiuto dedicato, noi siamo qui anche per questo con un impegno sociale sempre più incisivo. Ringrazio le Dirigenti scolastiche che hanno accolto la nostra donazione. Anche lo scorso anno per Germignaga e Luino centro abbiamo trovato la stessa disponibilità». Commenta Pierfrancesco Buchi, Presidente della Croce Rossa di Luino e Valli

“La scuola è centrale, soprattutto nel 2020 dove abbiamo vissuto delle limitazioni che, seppur necessarie, influiranno purtroppo sulla crescita dei nostri figli. Vogliamo dare gli strumenti a tutti e come Croce Rossa ci stiamo impegnando assieme alla partnership con i supermercati locali per raccogliere periodicamente il materiale scolastico e donarlo alle scuole della zona. Un bel segnale di condivisione e solidarietà che andrà avanti nel 2021”. Commenta Barbara Cavazzin, Referente CRI per le raccolte e donazioni di materiale scolastico alle scuole.

Come recita un proverbio africano: “Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio.”