Mancano i sacchi dei rifiuti a Cassano. “I cittadini attendono ancora informazioni”

È diffuso, in questo finale d’anno 2020, il disagio dei cittadini di Cassano Magnago per l’assottigliarsi delle riserve di sacchetti per la raccolta differenziata: sono numerose le segnalazioni ricevute anche da VareseNews. Riceviamo e pubblichiamo qui il comunicato del Pd cassanese

DOTAZIONE SACCHI 2021, I CITTADINI ATTENDONO INFORMAZIONI

In queste settimane molti cittadini segnalano che Si.Eco non ha ancora organizzato la distribuzione del kit sacchetti per la raccolta differenziata 2021.

Molte famiglie si sono trovate in difficoltà in quanto generalmente la fornitura dei sacchi è sempre avvenuta tra la fine di novembre e l’inizio di Dicembre. Tanti cittadini si sono ritrovati costretti a comprare i nuovi sacchi viola della raccolta indifferenziata con il timore che i sacchi extra vengano addebitati nella prossima fattura.

Come consiglieri comunali abbiamo chiesto al Sindaco cosa sta succedendo ed il perché di questo disservizio.

Pare che, stando alle informazioni che ci ha fornito che questa problematica “sarà argomento della prossima Commissione Bilancio in quanto A.R.E.R.A.(Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha modificato alcuni aspetti dei piani economici finanziari della TARI che costringe a modificare alcuni importanti impostazioni nella nostra dotazione. I comuni hanno chiesto proroga di qualche mese ma non sembra arrivare nulla.”

Il Sindaco ci ha inoltre comunicato che avrebbero pensato ad una “soluzione ponte” che ci sarà illustrata in Commissione Bilancio.

Attendiamo fiduciosi anche se a dire il vero ad oggi non abbiamo ancora ricevuto la convocazione, speriamo vengano forniti chiarimenti in tempi rapidi e possibilmente prima di Natale.

I consiglieri comunali

Tommaso Police

Gemma Tagliabue

Mimmo Mottura