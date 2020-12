I Mastini sono pronti a ripartire con una squadra rinnovata

Allenamenti e partite al palaghiaccio di Como e alcuni importanti nuovi innesti in squadra: i Mastini sono pronti a ripartire e la prossima sfida è fissata per domenica con la partita di Pergine.

La società ha annunciato che sono cinque i giocatori che salutano temporaneamente i colori gialloneri: Daniele Odoni, Riccardo Privitera, Alessandro Re, Ruggero Masini e Daniele Di Vincenzo. Per loro le problematiche legate alla situazione Covid non sono troppo compatibili con gli impegni di lavoro e quindi, loro malgrado, hanno deciso di riporre la loro maglietta nell’armadio, almeno fintanto che la situazione generale non cambi.

Per sopperire alle assenze verranno integrati nuovi innesti: ci saranno quattro i giovani provenienti dal Como oltre ad un giocatore più esperto: il portiere Daniel Mattia D’Agate che prende il posto di Masini, Dominic Michael D’Agate che viene arruolato tra i difensori, i giovani attaccanti Alessandro Paramidani e Lorenzo Vola. Inoltre, ci sarà anche l’importante innesto di Riccardo Ambrosoli, attaccante di 28 anni proveniente sempre dal Como.

Un’altra importantissima novità riguarda il cambio di sede e non solo quella operativa (d’obbligo vista la situazione Palalbani). Allenamenti e partite si disputeranno al palaghiaccio di Como già a partire dalla prossima settimana. Questa soluzione favorisce l’intero gruppo, per motivi logistici e di disponibilità della pista, con maggiori spazi a disposizione dei ragazzi e maggiori possibilità di pianificazione degli orari di allenamento. Inoltre, lo stadio aperto ai lati, garantisce una migliore circolazione dell’aria e questo favorirebbe un ampio arieggiamento, contribuendo a ridurre ulteriormente il rischio contagio da Covid. Intanto domenica si gioca: la partita di Pergine è fissata per le ore 16.