Pensioni, il calendario per il ritiro in posta per gennaio e febbraio

L’INPS ha emesso il calendario per il pagamento delle pensioni presso gli sportelli delle Poste per quanto riguarda i mesi di gennaio e febbraio 2021. Come nei mesi precedenti e in base a un’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è prevista l’anticipazione del pagamento che sarà distribuito su più giorni.

Una accortezza presa per consentire a tutti coloro che ne hanno diritto di recarsi agli uffici postali in sicurezza e nel rispetto delle norme previste per contenere l’epidemia da coronavirus. Per il mese di gennaio quindi le pensioni saranno pagate tra il 28 dicembre 2020 e il 2 gennaio 2021; per il mese di febbraio invece tra il 25 e il 30 gennaio 2021.

INPS puntualizza che, trattandosi esclusivamente di un’anticipazione del pagamento, il diritto al rateo di pensione si matura comunque il primo giorno del mese di competenza dello stesso.

ANTICIPO GENNAIO 2021



28/12 dalla lettera A alla lettera C

29/12 da D a G

30/12 da H a M

31/12 da N a R

02/1 da S a Z



ANTICIPO FEBBRAIO 2021

25/1 dalla lettera A alla lettera B

26/1 da C a D

27/1 da E a K

28/1 da L a O

29/1 da P a R

30/1 da S a Z