Pizzicati a Vergiate durante il lockdown con la droga nascosta nelle mutande

Due spacciatori fermati l’ultima sera di zona arancione.

Gli agenti della polizia locale di Vergiate, durante il normale controllo del territorio, hanno fermato due individui sospetti che stavano passando lungo le vie del centro paese.

L’identificazione ha permesso di verificare che i due occupanti, entrambi extracomunitari, non erano residenti della zona e non erano in grado di giustificare lo sconfinamento fuori dal Comune di residenza.

Gli agenti, insospettitisi, procedevano così a un controllo più approfondito oltre alla perquisizione personale e veicolare.

Celata nelle mutande di uno dei due era nascosta della sostanza stupefacente di tipo marijuana, in quantità di gran lungo superiore rispetto a quella consentita dalla legge per finalità di consumo personale.

I due occupanti sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria per detenzione illecita di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio in concorso, oltre al sanzionamento per aver violato le normative ministeriali Covid.