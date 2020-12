Il presepe del signor Giuseppe porta il Natale a Lentate

Una bella tradizione che ogni anno si ripete e neppure la pandemia è riuscita a fermare. Anche in questo periodo così difficile, Giuseppe Fabris, 85 anni, col suo presepe è riuscito a portare un po’ della gioia del Natale nella sua Lentate, piccola frazione di Sesto Calende.

Nonostante l’emergenza sanitaria abbia troncato i piani per qualsiasi tipo di iniziativa in attesa del Natale, il signor Giuseppe ha comunque deciso di rimboccarsi le maniche e costruire il suo presepe con l’aiuto solamente delle sue due nipotine. Carico di dettagli e ben illuminato, il presepe si trova appena oltre il cancello che dà sulla piazzetta di Lentate, vicino al circolo, in bella vista per chiunque passi lungo la strada.

Oltre a celebrare il significato del Natale, il signor Giuseppe col suo presepe ha voluto omaggiare anche i due luoghi più caratteristici del suo paese: la chiesa di San Materno, e il Brugerat: l’abitazione a un paio di curve di distanza che durante la bella stagione si tinge del colore dei gerani che adornano i suoi balconi.

E il signor Giuseppe non si è certo risparmiato. Entrambi i modelli sono realizzati con la massima cura per i dettagli. È necessario prendersi un attimo di tempo per anche solo provare a coglierli tutti: dall’architettura della chiesa di san Materno al suo rosone decorato, dalle scale alle persiane e alle tendine che nascondono gli interni illuminati del Brugerat, senza dimenticare la cassetta della posta, alcune ghirlande e – ovviamente – gli immancabili gerani rossi.

L’impegno che il signor Giuseppe dedica al suo presepe anche in questo periodo così difficile ha acceso l’entusiasmo e la gratitudine di tutti gli abitanti di Lentate. «Quest’anno – raccontano i membri del Club73 insieme a tutti i lentatesi – non abbiamo potuto organizzare né feste né iniziative per festeggiare il Natale, ma il signor Giuseppe non ha mai mollato. Non si è arreso e nonostante il periodo difficile è riuscito a portare avanti questa bella tradizione».