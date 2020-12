Il “presepe esteso” di Brinzio

A causa del perdurare della pandemia, quest’anno il Presepe di Brinzio, appuntamento attesissimo per tanti appassionati nella chiesa dei Ss. Pietro e Paolo, non è stato allestito. E’ la prima volta che accade di avere la cappella dedicata alla Madonna del Rosario, orfana della sacra rappresentazione.

Il presepe di Brinzio, frutto dell’impegno di oltre un mese degli Amici del Presepe, giovani e meno giovani della parrocchia, solitamente attirava moltissimi visitatori, sia dalla vicina città ma anche da paesi più lontani, grazie alla sua spiccata originalità, spesso con un tema legato a fatti di attualità.

Da qui l’idea, in accordo col parroco don Enrico Molteni, di creare il “Presepe Esteso”: un’edizione inedita, allo scopo, secondo gli organizzatori, di “estendere” il concetto di Presepe tenendo viva l’importante tradizione natalizia.

L’invito rivolto ai brinziesi recita così: «nessun requisito particolare, grande, piccolo, sulla finestra, sul balcone, in cortile… basta solo che sia possibile ammirarlo passando», quindi grande spazio alla creatività, con in più la possibilità di inserirlo con tanto di fotografia in una mappa interattiva presente sul nuovo sito

web parrocchiale (https://parrocchiabrinzio.altervista.org), così da creare un itinerario di arte e di fede per le vie del paese. Insieme al canale YouTube, che dal lockdown di marzo trasmette le Sante Messe in streaming, è una realtà importante per un borgo di poche centinaia di anime, che cerca di rimanere unito in questo periodo difficile, grazie anche alle nuove tecnologie.