Il progetto per ristrutturare il teatro di Cuvio

Dici Cuvio, e pensi alle tante storie nate dalla fantasia dei romanzieri che qui si ispirarono e capita che uno dei più grandi libri di Piero Chiara metta proprio nel titolo il nome del paesino diventato un “best seller“ da Oscar Mondadori: vuol dire che il nome di questo borgo è noto in tutto il mondo.

Ma non tutti conoscono il profondo legame con la cultura “attiva“ che qui si respira, dove si fa musica, si scrivono poesie e si dipinge, luogo che vanta anche un teatro ai più sconosciuto, che trova spazio fra platea e palco – qualche decina di posti – sotto al palazzo municipale.

E per il rilancio di questa struttura, preziosissima nel contesto locale e che farà senza dubbio consolidare il ruolo culturale di questo centro, ora c’è anche il progetto di riqualificazione.

Si tratta di un progetto per partecipare al bando di Fondazione Cariplo per lo Sviluppo Culturale ed Artistico del Teatro Comunale di Cuvio denominato “Un Teatro per la Valle” dell’importo complessivo di 94 mila euro (nella foto in apertura, l’allestimento per un concerto; sopra un’assemblea pubblica di qualche ano fa).

Alla base del progetto, che quindi dovrà ancora essere finanziato, è stato anche attivato un accordo di partenariato fra l’Associazione Culturale Momenti Musicali con sede in Cuveglio e l’Associazione Pro Loco di Cuvio.

“Fondazione Cariplo“, si legge nella delibera di giunta “intende sostenere progetti orientati alla riapertura di luoghi della cultura e/o al riavvio di attività culturali che, sul fronte della gestione, prevedano azioni in entrambi gli ambiti che seguono i criteri di prossimità, creatività nel rinnovamento delle attività e necessità di adeguamento delle strutture”.