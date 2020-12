Rogo nella notte a Ispra, bruciato il tetto di una palazzina

La richiesta di intervento, verso luna di notte, era per un problema alla canna fumaria.

Galleria fotografica Incendio nella notte a Ispra 4 di 7

Ma all’arrivo delle prime squadre dei vigili del fuoco la situazione si è fatta decisamente più seria perché l’intera copertura della palazzina di via cascine, a Ispra, stava bruciando.

E allora è stata una corsa contro il tempo. Alla prima partenza dal distaccamento di Ispra si sono subito aggiunte anche un’autobotte e un’autoscala da Varese.

Ma oltre alle fiamme anche il denso fumo che si è levato dal rogo ha obbligato i vigili del fuoco a indossare le protezioni individuali che consentono di operare nel fumo grazie ai respiratori ad ossigeno (foto Luraghi).

Quindi anche il “carro aria” è stato fatto intervenire sul posto.

Alla fine gran parte del tetto della palazzina è stato devastato dalle fiamme. Non si contano, fortunatamente feriti dal momento che l’incendio si è sviluppato nella parte della palazzina in ristrutturazione e quindi non abitata.

Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore.