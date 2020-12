Serie C, Juve U23 – Pro Patria in diretta

Quattordicesima di campionato per il Girone A di Serie C che vede la Pro Patria ospite al “Moccagatta” di Alessandria della Juve U23. Una sfida affascinante per i tigrotti, che vogliono proseguire la striscia positiva. Potrete come sempre interagire con la nostra diretta in tempo reale commentando il liveblog o interagendo con l’hashtag #DirettaVn sui social.

Per visualizzare al meglio al diretta CLICCATE QUI