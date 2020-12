Serie D, altra vittoria esterna per la Caronnese: 3-1 sul campo del Vado

La Caronnese fa due su due in trasferta. I rossoblu passano 3-1 sul campo del Vado nel match valido per la 9^ giornata del girone A di Serie D, giocato oggi dopo il rinvio di domenica. Per la squadra di mister Gatti è la seconda vittoria consecutiva, anche questa fuori dalle mura amiche, dopo il 2-3 e i tre punti conquistati contro la Folgore Caratese dieci giorni fa.

A sbloccare la gara dopo soli due è ancora Corno, a segno anche oggi dopo la doppietta di Verano Brianza. Il Vado trova il momentaneo 1-1 con D’Antoni al 20′. Scaringella riporta subito avanti i rossoblu, che chiudono definitivamente la pratica al 33′ della ripresa grazie al gol di Putzolu.

Successo molto importante per la squadra di Caronno Pertusella, che prosegue la striscia positiva fatta di sette punti nelle ultime tre partite, contando anche il pareggio casalingo con l’Imperia del 29 novembre.

I rossoblu salgono in piena zona playoff a quota 16 punti che le valgono il quarto posto, attualmente condiviso con il Gozzano. Dietro, a 13 punti ma con una partita in meno, ci sono Sanremese, Sestri Levante e Lavagnese.

Vado – Caronnese 2-3

Vado: Luppi, Gulli, Zaccaria, Sampietro, Vavassori, Tissone, Lala, Corsini, D’Antoni, Valenti, Bacigalupo.

All: Luca Tarabotto

Caronnese: Marietta, Arcidiacono, Travaglini, Galletti, Cosentino, Vernocchi, Rocco, Putzolu, Scaringella, Corno, Calì.

All: Roberto Gatti

Marcatori: 2′ pt Corno (C), 20′ pt D’Antoni (V), 24′ pt Scaringella (C), 33′ st Putzolu (C)