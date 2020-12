Soppressione dei Tilo, Bianchi (Lega): “Pasticcio dei ministeri romani”

Per il deputato leghista Matteo Bianchi il blocco ferroviario annunciato dalla Svizzera è frutto degli errori del Governo. “Questi sono i pasticci causati dai Ministeri romani che non conoscono la realtà dei territori, ovviamente con la complicità di un Governo che fatica a rappresentare le zone di confine” spiega il deputato Bianchi in una nota sulla questione della soppressione dei treni utilizzati dai lavoratori frontalieri.

“Se solo avessero avuto un minimo di umiltà nel chiedere un parere flash a qualsiasi parlamentare della zona, avrebbero compreso al volo che TILO serve a gente che lavora e non per andare a fare il turista per vederi i bellissimi Castelli a Bellinzona. Al solito, adesso bisogna rincorrere e tentare di metterci una pezza”, conclude Matteo Bianchi