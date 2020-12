Dal 10 dicembre interrotti i collegamenti ferroviari tra Italia e Svizzera

A partire dal 10 dicembre 2020 fino a nuovo avviso le FFS e Trenitalia interrompono i collegamenti tra Svizzera e Italia.

La decisione è legata a un decreto (Dpcm) delle autorità italiane.

Sia il traffico a lunga percorrenza che quello regionale TILO sono interessati dal provvedimento. I treni delle FFS/TILO circolano fino al confine. I treni nel traffico regionale tra Briga e Domodossola continuano a circolare.

Dal 10 dicembre 2020 fino a nuovo avviso, anchel’offerta dei treni EuroCity tra la Svizzera e l’Italia sarà sospesa.

Offerta in Svizzera

Gli EC sull’asse del Gottardo circolano regolarmente tra Zurigo, rispettivamente Basilea e Chiasso. Da Chiasso direzione Italia i treni sono soppressi.

Gli EC sull’asse del Lötschberg circolano regolarmente tra Basilea e Briga, da Briga direzione Italia i treni sono soppressi.

Gli EC sull’asse del Sempione sono soppressi. Solo l’EC39 così come l’EC42/44 circolano tra Ginevra e Briga.

Il treno trinazionale (Francoforte-Milano) EC52 così come il 451/151 circola fino all’11.12 tra Briga e Francoforte, rispettivamente tra Francoforte e Chiasso. Il 12.12 il treno 451/151 circola ancora tra Francoforte e Chiasso, il treno 52 tra Briga e Basilea SBB. A partire dal cambiamento d’orario del 13.12 i treni circolano unicamente tra Briga e Basilea, rispettivamente tra Basilea e Chiasso e sono soppressi sia in Italia che in Germania.

Gli RE della BLS tra Briga e Domodossola continuano a circolare.

Soppressioni nel traffico regionale TILO

Tutto il traffico ferroviario transfrontaliero TILO è sospeso in territorio italiano. La misura è momentaneamente limitata a soli tre giorni in attesa di chiarimenti e indicazioni relativi alla corretta applicazione del Dpcm da parte delle autorità italiane. Il traffico ferroviario in territorio svizzero non subirà riduzioni, ad eccezione della soppressione dei servizi notturni pigiama TILO già in vigore.

Per i servizi TILO sono previste le seguenti limitazioni:

RE10 (Erstfeld-Bellinzona-Lugano-Chiasso-Como-Milano).

Il servizio è soppresso tra Chiasso e Milano Centrale.

In territorio italiano circola un servizio sostitutivo tra Como e Milano Centrale.

S10 (Bellinzona-Lugano-Chiasso-Como).

Il servizio è soppresso tra Chiasso e Como.

S30 (Cadenazzo-San Nazzaro-Luino-Gallarate).

Il servizio è soppresso tra San Nazzaro e Luino/Gallarate.

S40 (Varese-Stabio-Mendrisio-Chiasso-Como).

Il servizio è soppresso tra Chiasso e Como e tra Stabio e Varese.

S50 (Bellinzona-Lugano-Mendrisio-Stabio-Varese-Malpensa).

Il servizio è soppresso tra Stabio e Malpensa.

L’orario online sarà adattato quanto prima. I biglietti acquistati presso le FFS saranno rimborsati ai punti vendita o tramite il RailService (0848 44 66 88/0.08 CHF/minuto).

Modifiche alle misure indicate saranno valutate a seconda dell’evolversi della situazione e comunicate tempestivamente. Ulteriori informazioni sul traffico ferroviario possono essere consultate altresì sulle pagine web di FFSIl link si apre in una nuova finestra. e TrenordIl link si apre in una nuova finestra..

Restano in vigore le misure di protezione per i trasporti pubblici previste delle autorità svizzere e italiane in base al territorio nazionale di riferimento.

Alla pagina web www.tilo.ch/coronavirusIl link si apre in una nuova finestra. sono disponibili tutte le informazioni relative alle regole di protezione da rispettare sui trasporti pubblici, sia in territorio svizzero che italiano.