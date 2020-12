Ultimo weekend per spostarsi, da Malpensa partono 56mila passeggeri

Giorno di partenze, a Malpensa: già dalla mattina i saloni dell’aeroporto sono stati invasi (come non si vedeva da mesi, dall’estate) per il picco delle partenze nell’ulimo weekend in cui sono consentiti gli spostamenti.

Per la maggior parte voli nazionali, ma anche qualche volo per i Paesi europei dove non ci sono divieti.

La previsione complessiva è che nel fine settiman si muoveranno da Milano, in aereo circa 80mila persone. I dati Sea parlano di 56 mila da Malpensa e 24 mila da Linate.

Il dato è notevole rispetto alla media delle settimane scorse (si veleggiava sui 50-55mila passeggeri a settimana tra i due scali) ma ovviamente i numeri sono lontanissimi dalla normalità: la previsione è di un “saldo” di -88% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Le immagini all’interno del Terminal 1 di Malpensa mostrano una grande concentrazione di passeggeri anche nel pomeriggio di venerdì.