Un nuovo accesso per le Cave di Molera di Malnate

È stato un weekend di lavori a Malnate. In via I Maggio, la strada conosciuta come Birlinghina, quella che porta verso Solbiate con Cagno, si sono svolti i lavori per la sistemazione di un corridoio verde che colleghi la zona al sentiero delle Cave di Moler all’interno del Plis del Lanza.

Sarà un accesso importante perché adiacente a un parcheggio che potrà essere usato per lasciare la macchina e iniziare il percorso all’interno del Parco sovraccomunale.

Nelle giornate di Sabato e domenica le ditte Perini e Maesani del consorzio forestale del Ticino hanno eseguito i lavori di ripristino del sentiero di accesso da Via Primo Maggio al Monumento Naturale delle Cave di Molera, uno dei luoghi più suggestivi della nostra Città. Una volta ultimatati i lavori, il percorso sarà mantenuto fruibile grazie al lavoro delle Guardie Ecologiche Volontarie del Plis del Lanza, a cui va il ringraziamento di tutta l’Amministrazione.