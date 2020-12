Un cimento di Natale nel lago di Monate per due “Hic sunt leones”

Hic Sunt Leones Varese, noti per la traversata del lago di Monate organizzata ogni anno a luglio, ogni anno all’ultima domenica prima di Natale si ritrovano per farsi i consueti auguri e il Pranzo di Natale.

Una festa quest’anno impossibile da organizzare causa Covid. Questo però non ha fermato alcuni dei sui “affiliati” che, anche se la festa è stata rimandata al 2021, hanno comunque deciso di reagire alla “Hic sunt leones”, con un cimento di Natale nel lago di Monate. Massimiliano Ferraro e il presidente Luca Galli, sfidando le avverse condizioni meteo e con un po’ di sana follia, hanno deciso di nuotare nel lago di Monate in dicembre in costume.

Le condizioni meteo della mattina di domenica 20 dicembre non erano ottimali, con pioggerellina autunnale e nebbia, ma alle 12.30 circa, dopo qualche comprensibile tentennamento, hanno deciso: «Ci siamo cambiati, abbiamo messo costumi e cuffie e ci siamo buttati in acqua – spiega Ferraro – La temperatura dell’acqua era di 8 gradi. Un po’ di shock termico e qualche bracciata e siamo usciti dall’acqua bagnati ma contenti di questa Nostra Follia».

Nelle foto la “prova” del “fattaccio”, che hanno mandato a Varesenews con un augurio per tutti i lettori: «Sperando che il 2021 Possa essere un anno di rinascita e si possa riprendere una vita normale vi Auguriamo Buone Feste e Felice 2021».