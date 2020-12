“Un dono sotto l’albero”: l’iniziativa dei Làghee

In una fredda sera di dicembre, i Làghee hanno consegnato il frutto dei loro sforzi al Comune di Biandronno per aiutare le famiglie in difficoltà.

«Mi ha fatto molto piacere – commenta il sindaco Massimo Porotti – che giovani della Lega siano venuti a propormi questa iniziativa e non potevo non dare la mia piena disponibilità. La collaborazione fra i giovani e le istituzioni del territorio è fondamentale perché crea una sinergia positiva che andrà a beneficio della comunità».

«Condivido appieno – aggiunge il coordinatore Riccardo Papini – le parole del sindaco e sottolineerei proprio che i giovani sono il territorio, perché rappresentano la parte dinamica, che da una parte preserva le tradizioni ma dall’altra rimane cosciente dei propri tempi, adattandosi alle sfide che si prospettano per il futuro».

Le donazioni sono state fatte interamente dai ragazzi e dalle loro famiglie da svariate zone dell’Alto Varesotto, toccando da un estremo Ponte Tresa e Grantola, fino ad arrivare ad Angera e Sesto Calende, passando per Castelveccana, Monvalle, Leggiuno, Gavirate, Comerio, Mercallo e Cadrezzate.