Un Natale a Km zero per sostenere l’economia di Venegono Inferiore

“A Natale compra locale, fai acquisti a Km zero!”.

Con questo slogan l’Amministrazione comunale di Venegono Inferiore invita i cittadini a sostenere l’economia locale in questo momento difficile per tutta la comunità, e dunque anche per i suoi negozi e le sue attività.

«Il Natale 2020 sarà sicuramente diverso e lo vivremo in un clima molto diverso, saremo fisicamente più lontani da molti amici e familiari, ma dovremo trovare la strada per restare uniti con lo spirito ed il pensiero – dice il vicesindaco Lisa Filiguri – Quest’anno la scelta di acquisto dei regali natalizi conta ancora di più, possiamo scegliere di comprare da un’impresa vicino a noi sostenendo personalmente l’economia locale. Un invito rivolto a tutta la cittadinanza per rilanciare il commercio locale e per aiutare artigiani e piccoli imprenditori a superare le difficoltà che l’emergenza sanitaria sta imponendo. Compriamo sotto casa da chi ci conosce e rende più bello il nostro paese».

L’Amministrazione comunale di Venegono Inferiore fin dall’inizio dell’emergenza Covid ha messo in campo diverse iniziative le attività sul territorio: «Per citarne alcune ricordiamo i contributi a fondo perduto alle imprese, negozi, bar e ristoranti a casa tua per pubblicizzare servizi di asporto e consegna a domicilio, tirocini lavoro in Comune e nelle aziende del territorio, e non ultimo, le luminarie che si accenderanno nei prossimi giorni – spiega Lisa Filiguri – Ripartiamo dal nostro territorio per rialzare la testa e guardare con speranza al futuro della nostra Venegono. Uno sforzo e un impegno comune sia per fermare il Covid sia per sostenere con gli acquisti in loco l’economia venegonese».