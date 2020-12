Un successo le colonne sonore di Natale dell’accademia Amadeus sul web

Un altro successo per il Coro e l’Orchestra sinfonica Amadeus. Questa volta hanno proposto sul web un concerto dedicato alle colonne sonore dei film ispirati al Natale, da “Polar express” a “Home alone”, da “Il Grinch” a “A Christmas Carol”, le musiche di grandi compositori come Alan Silvestri e John Williams, ma anche le melodie semplici della tradizione riscritte in chiave contemporanea.

Il concerto dal titolo “Christmas at the movies” è andato in onda nella serata di ieri, venerdì 11 dicembre 2020, in modalità première sul canale YouTube di Ensemble Amadeus. In un momento in cui risulta problematico proporre grandi concerti sinfonici dal vivo rimane valida l’alternativa di Amadeus di proporre concerti online come quello di ieri che ha concluso una serie di cinque appuntamenti autunnali per la stagione “Itinerari musicali” edizione 2020-21.

Diretto dal maestro Marco Raimondi il concerto era stato registrato nel dicembre 2018 presso la Basilica di San Giovanni di Busto Arsizio dove la musica era accompagnata della proiezione di spezzoni video tratti dai film da cui i brani sono stati estratti, per rendere l’esperienza del pubblico ancora più coinvolgente.

Gli arrangiamenti musicali in chiave sinfonica sono stati curati da Enrico Raimondi mentre i videoclip che hanno sapientemente accompagnato la musica sono stati realizzati da Matteo Raimondi; accanto al coro e all’orchestra anche le voci del soprano lirico statunitense Barbara Post e della pop singer italiana Laura Landonio.

Infine il maestro Raimondi svela un prossimo evento: «se la Lombardia diventerà zona gialla, sabato 19 dicembre alle 21 eseguiremo un concerto di Natale dal vivo, con coro e orchestra, senza pubblico e in diretta streaming dal Santuario di Santa Maria in Piazza di Busto Arsizio. Certamente il Natale è un momento di festa, ma si può festeggiare in molti modi diversi e con questo concerto vorremmo augurare a tutti di poter tornare ad assaporare i piccoli piaceri e i valori veri della vita, in un momento di tragedia collettiva in cui ogni giorno perdono ancora la vita migliaia di persone».