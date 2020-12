Dove va la solidarietà di Tigros? Da Busto Arsizio a Marnate un esercito silenzioso di volontari

Tigros raddoppia la bontà per sostenere l’esercito silenzioso dei volontari delle associazioni del territorio che distribuiscono aiuti alimentari alle famiglie in difficoltà economiche. Piccole realtà con pochi volontari ma che mettono grande impegno in quello che fanno, aiutano centinaia di famiglie ogni settimana garantendo una fornitura regolare di beni di prima necessità. Dopo l’esperienza del carrello solidale tra marzo e maggio, i supermercati gialli tornano a riallacciare i rapporti con queste realtà grazie a questa nuova iniziativa che, per ogni euro donato dai clienti al momento del pagamento in cassa, aggiungerà due euro, moltiplicando la donazione con fondi propri.

Nell’area di Busto Arsizio beneficeranno dell’iniziativa quattro associazioni. Ve le presentiamo brevemente:

LA MENSA DEL PADRE NOSTRO

Il supermercato Tigros di Castellanza ha scelto la Mensa del Padre Nostro che da molti anni aiuta centinaia di famiglie (attualmente sono 99 equamente divise tra italiani e stranieri) per un totale di 300 assistiti, dei quali 100 bambini. «La Mensa del Padre Nostro – racconta lo storico coordinatore Adriano Broglia – distribuisce settimanalmente pacchi alimentari provenienti dalla spesa sospesa attiva in alcuni negozi e supermercati del territorio. Abbiamo anche una rete di 140 famiglie solidali sempre molto attente ai bisogni di chi è in difficoltà». L’obiettivo finale della raccolta fondi che ha preso il via oggi è quello di finanziare il progetto di un emporio solidale (avviato con Caritas Ambrosiana) che diventi punto di riferimento della Valle Olona ma molto dipenderà da quanto si riuscirà a raccogliere con l’iniziativa di Tigros: «L’obiettivo più immediato è quello di rinforzare le scorte dei prodotti mancanti e acquistare tessere pre-pagate per fare la spesa.

IL NEGOZIO SOLIDALE CARITAS

A Busto Arsizio esiste già un’esperienza di bottega solidale e l’ha aperta la Caritas all’interno degli edifici di proprietà della curia nel quartiere Sant’Edoardo. Lorenzo Franzini e Maria Grazia Buzzi, marito e moglie, portano avanti da anni questo progetto: «Al momento 99 famiglie (erano 80 prima dell’estate) accedono al negozio con una tessera a punti. In totale aiutiamo 234 persone dei quali 127 sono minori. La suddivisione è tra due terzi di stranieri e un terzo di italiani». La Caritas di Busto Arsizio è stata abbinata al Tigros di viale Pirandello, realtà con la quale collabora da diversi anni: «Da tempo ritiriamo le eccedenze alimentari che poi distribuiamo all’interno del negozio – spiegano – ma, prima di decidere come utilizzare i soldi della campagna lanciata oggi, attendiamo di vedere quanto si riuscirà a raccogliere. Il primo bisogno è quello di integrare i prodotti di prima necessità che vendiamo qui».

LA CARITAS DI SOLBIATE OLONA

Enrico Della Valle gestisce da molto tempo la Caritas di Solbiate Olona e coordina pacchi alimentari che aiutano 26 famiglie con l’aiuto del comune che supervisiona il tutto: «Oltre ai pacchi di beni di prima necessità aiutiamo i nuclei familiari anche nel pagamento degli affitti, delle bollette, delle spese correnti oppure facciamo anche un servizio di microcredito. I soldi raccolti da Tigros li useremo proprio per rimpinguare questo fondo che permette a tante famiglie di poter continuare a vivere una vita dignitosa».

LA CARITAS DI MARNATE

La Caritas di Marnate si trova in un locale seminterrato dietro la chiesa di Sant’Ilario. Qui troviamo Flavio Ferioli che, insieme ad un gruppo di volontari, si occupa della raccolta di alimenti e della consegna di pacchi alimentari: «Siamo collegati al Banco Alimentare e questo ci permette di avere un approvvigionamento importante e un controllo serio e competente di come viene svolta la consegna – spiega Ferioli – Attualmente aiutiamo 32-33 famiglie, quelle italiane sono in aumento, e forniamo anche un aiuto alle case famiglia accompagnando i bambini nel tragitto casa-scuola». Una solidarietà a tutto tondo, dunque, che vede alcuni di loro impegnati anche come nonni vigili: «Siamo pensionati, abbiamo tempo da donare alla società e non ci tiriamo indietro» – raccontano dalla loro sede. Cosa faranno con la somma che verrà raccolta al Tigros di Marnate? «Non lo sappiamo ancora ma sicuramente servirà a riempire la dispensa in vista del Natale».