Come moltiplicare la bontà facendo la spesa al supermercato

Nove giorni per raddoppiare la solidarietà: è la “sfida” che Tigros lancia ai suoi clienti con la sua nuova iniziativa solidale sul territorio che continua ad essere colpito dall’emergenza sanitaria del Coronavirus.

Il suo nome è “Raddoppiamo la tua bontà”: dal 1 al 9 dicembre i clienti dei supermercati della catena potranno donare un euro in cassa a favore di una associazione scelta nel punto vendita. Per ogni euro donato Tigros ne devolverà altri due a favore di quella stessa realtà.

Ognuno dei 67 supermercati coinvolti infatti è “collegato” ad associazioni di volontariato che operano in prima linea a livello locale per supportare concretamente il territorio.

Caritas, Croce Rossa Italiana, Protezione Civile, Terres des Hommes ma anche associazioni più piccole ma particolarmente impegnate sul campo: sono queste le realtà – il cui elenco completo è consultabile su tigros.it – su cui l’attenzione e la sensibilità di Tigros si concentrerà in questa nuova iniziativa, con lo scopo di valorizzare il territorio in cui opera e restituire valore alle sue Comunità.

L’iniziativa si affianca ad altre due già attive da aprile: la prima è un servizio telefonico a disposizione dei Comuni per aiutare le persone in difficoltà a fare la spesa, che viene poi consegnata a domicilio dai volontari. La seconda invece è già ben nota ai clienti del supermercato., perchè si tratta del carrello della Spesa Solidale, che si può trovare in tutti i punti vendita per donare prodotti di prima necessità e a lunga conservazione a chi ne ha più bisogno.