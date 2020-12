Una rete di solidarietà percorre la Valceresio con Tigros, Croce Rossa e Caritas

Anche in Valceresio è pieno svolgimento la nuova campagna di solidarietà “Raddoppiamo la tua bontà”, lanciata da Tigros a sostegno delle associazioni che operano sul territorio.

Fino al 9 dicembre i clienti dei supermercati della catena potranno donare 1 euro in cassa a favore di una associazione scelta nel punto vendita e per ogni euro donato Tigros ne devolverà altri 2 a favore di quella stessa realtà.

Ognuno dei 67 supermercati coinvolti infatti è “collegato” ad associazioni di volontariato che operano in prima linea a livello locale per supportare concretamente il territorio.

In Valceresio la scelta è caduta sul Comitato locale della Croce Rossa Italiana e sulla Caritas di Besano e Porto Ceresio, realtà particolarmente impegnate sul campo.

CROCE ROSSA COMITATO VALCERESIO

Con 154 volontari la Croce Rossa Valceresio è una delle realtà più importanti nel mondo del volontariato dell’Alto Varesotto. La sua attività core un territorio che conta 11 comuni e un bacino di circa 55mila abitanti.

«Tutti conoscono la Croce Rossa per i servizi di emergenza – spiega il presidente del Comitato, Aldo Trentini – ma circa la metà delle nostre attività è orientata al sociale. Ci sono poi le attività sociali. Seguiamo circa 70 famiglie in tutta la Valceresio, con un pacco alimentare mensile frutto delle donazioni fatte durante le raccolte alimentari oppure, se non bastano, con prodotti acquistati da noi».

L’emergenza Covid ha messo a dura prova la ben oliata macchina della Croce Rossa Valceresio: oltre ad affrontare e gestire la parte sanitaria, il Comitato ha dovuto fare i conti con l’impossibilità di fare mercatini, e iniziative di raccolta fondi che alimentavano prima del Covid la disponibilità di risorse proprio per il sociale. «Per questo la campagna di Tigros è un dono caduto dal cielo. Impiegheremo le donazioni per sostenere gli aiuti alle famiglie bisognose. Quindi che dire, siate generosi!».

CARITAS DI BESANO E PORTO CERESIO

Un lavoro costante, basato spesso sulle forze di pochi ma che non si ferma da decenni. E’ l’impegno solidale della Caritas di Besano e Porto Ceresio, una realtà che, insieme alle parrocchie, è un punto di riferimento sicuro per persone e famiglie in difficoltà.

«Siamo un’associazione con 6-7 volontari attivi, e interveniamo con pacchi alimentari attraverso la onlus Nonsolopane – racconta Rita che con il marito e la figlia è particolarmente attiva nella Caritas di Besano – L’aiuto però può essere dato anche attraverso il pagamento delle bollette, o dell’affitto, sempre cercando di dare anche un supporto dal punto di vista umano. Prima andavamo molto nelle case, abbiamo un rapporto stretto con le persone, ci si conosce tutti. Ora il Covid ha costretto ad organizzare le cose diversamente, ma il nostro impegno continua, anzi l’emergenza ha fatto crescere le richieste».

«Quando siamo stati contattati da Tigros per questa bella iniziativa abbiamo chiesto che le donazioni vengano date in buoni spesa che potremo distribuire alle famiglie che seguiamo – aggiunge Rita – Così potranno acquistare quello desiderano, magari qualcosa di diverso per il pranzo di Natale».