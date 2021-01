I 5Stelle sempre più vicini a Galimberti: “Ci unisce l’ambiente”

L’ufficializzazione ancora non c’è, ma i contatti sono sempre più ravvicinati.

Tra il sindaco di Varese Davide Galimberti e i rappresentanti varesini dei 5Stelle, Nicolò Invidia e Roberto Cenci, il dialogo si fa sempre più serrato e l’accordo ufficiale, sebbene non ancora siglato si fa sempre più vicino.

«Da diversi mesi abbiamo deciso di correre con una nostra lista e l’idea è quella di affiancare Galimberti – ricorda Roberto Cenci, confermando ciò che aveva già spiegato Nicolò Invidia a Varesenews nel settembre scorso – Per questo abbiamo fatto alcune riunioni con il sindaco per il programma e ci troviamo in linea in molte cose: parecchie riguardano l’ambiente».

LA REAZIONE DI AZIONE: “CI CONVINCONO A PRESENTARCI DA SOLI”

Di questo avvicinamento non è contento Azione, che vede in questo dialogo sempre più esplicito un motivo in più per rimanere “alla finestra” e non legarsi a uno dei due contendenti: «Azione, come ha sempre sostenuto, non farà alleanze nè con i populisti nè con i sovranisti – spiega l’esecutivo di Azione Varese città – Come possiamo pensare ad un Governo cittadino con una gamba che sostiene l’ideologia dell’uno vale uno? Abbiamo sotto gli occhi i danni e le mancate azioni della giunta Raggi a Roma, vogliamo che una gestione simile possa prendere piede anche a Palazzo Estense? Azione si presenterà come terzo polo, da sola o con chi condividerà questi principi alle prossime elezioni amministrative».

«A Varese secondo noi c’è bisogno di aumentare il sostegno al commercio e alle imprese, non l’alleanza con il partito del reddito di cittadinanza – aggiunge il consigliere regionale Niccolò Carretta – Le nostre porte sono aperte per chiunque non si rassegna a dover scegliere tra sovranisti che stanno facendo disastri in Regione e populismi raffazzonati per qualche voto in più».