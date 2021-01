Anche a Cassano Magnago debutta la “Sala degli abbracci”, lo spazio attrezzato per l’incontro tra gli ospiti della casa di riposo e i parenti.

Ampiamente sperimentata, la “sala degli abbracci” è una stanza fornita di un telo con due braccia di plastica flessibile, che permette in totale sicurezza il ritorno all’incontro tra gli ospiti della Residenza che da molti mesi per motivi di sicurezza anticovid non vedono in presenza i propri familiari.

Un investimento semplice ma molto importante, voluto e organizzato dall’Assessorato ai servizi sociali del Comune in collaborazione con il Centro Diurno Anziani nella persona del presidente sig.ra Gemma Tagliabue e la stessa Rsa.

«Questa mattina ho avuto l’onore e la grande gioia di effettuare il primo abbraccio ad un ospite dell’RSA Sant’Andrea di Cassano Magnago nella nuova sala dedicata all’incontro tra gli ospiti anziani della struttura e i rispettivi parenti» dice il sindaco Nicola Poliseno. «In questo lungo periodo di emergenza sanitaria l’Rsa, per proteggere le persone anziani ma garantendo i rapporti personali, ha messo in campo incontri in video conferenza e telefonici. Da oggi però grazie alla stretta collaborazione tra Comune, RSA e Centro Anziani di Cassano è possibile tornare ad accarezzare, abbracciare e avvicinarsi ai propri cari… e vi assicuro che l’emozione è stata grande e dal sapore di tanta voglia di vivere».

«Un enorme grazie, per aver messo in campo in questi duri mesi e per questo progetto appena descritto, tanto cuore e tanta passione, lo rivolgo al mio assessore Anna Lodrini, al direttore della RSA Dott. Dario Colombo, i cui contatti quotidiani con il sottoscritto ci hanno permesso di collaborare bene e avere sempre tutto sotto controllo, a tutto il personale comunale e del Sant’Andrea che hanno lavorato in condizioni emotive molto impegnative. Un grazie infine al Parroco, alla Comunità Pastorale di San Maurizio, alle Suore, alle aziende cassanesi, agli alpini e alla cittadinanza che non hanno mai fatto mancare preghiere, doni e attenzioni. Cassano Magnago si è nuovamente dimostrata una Città di gran Cuore».