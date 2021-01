Bracconaggio nei boschi di Cocquio, responsabili “incastrati” dalle videocamere

Operazione anti bracconaggio nella frazione Cerro di Cocquio Trevisago. La polizia locale, durante un controllo che ha portato a identificare i responsabili dell’abbandono di rifiuti nelle zone boschive del paese, ha accertato la fragranza di reato di due soggetti armati e in procinto di svolgere attività di bracconaggio.

Da diverse settimane gli agenti capitanati dal comandante Cattoretti, dopo segnalazioni e sopralluoghi nel territorio, avevano posizionato speciali telecamere spia a visione notturna per il monitoraggio di infrazioni nelle zone più nascoste del paese. Operazione di vigilanza concretizzata ieri con le pesanti sanzioni amministrative per il reato di abbandono di rifiuti e bracconaggio nel parco del Campo dei fiori.

«Ho appreso questa mattina dal comandante del successo dell’operazione intrapresa – ha commentato il sindaco Danilo Centrella -. Mi amareggia constatare che nonostante le azioni e gli insegnamenti dei tanti volontari che si impegnano per evidenziare le bellezze del nostro paese, ancora alcuni incivili si ostinino a delinquere ferendo il comune in cui vivono. A loro va tutta la mia compassione ed il mio sostegno per una rieducazione secondo i criteri di civiltà ed educazione nella nostra comunità».