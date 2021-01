Cambiamento climatico e comportamenti “green” spiegati dagli alunni della 4B del “Leonardo Da Vinci”

“Amiamo il nostro pianeta”. Poche, semplici parole e un video realizzato dai ragazzi della 4B dalla scuola primaria Leonardo Da Vinci di Gallarate per sensibilizzare e raccontare una delle più grandi sfide del nostro tempo: il cambiamento climatico.

Il video, caricato su YouTube in modo tale che sia visibile a tutti, nasce da un progetto che maestre e alunni hanno curato nei pomeriggi dei giorni di festa collegandosi a distanza a causa delle restrizioni che tuttavia non hanno impedito di girare e montare il video.

“Riciclare, riutilizzare, non sprecare e proteggere” questo il motto dei ragazzi, che nel video raccontano la le loro ricerche e spiegano: «Le Foreste sono il vaccino per il nostro pianeta. Abbiamo pensato di studiare meglio il clima in geografia e scienze per capire cosa sta succedendo al nostro pianeta. Anche se non siamo supereroi possiamo fare molto per il nostro pianeta».

“Mangiare meno carne e più frutta a km 0. Più amore e meno motore”, le regole “verdi” sono semplici, ma vanno applicate e rispettate tutti i giorni e con impegno, proprio come a scuola.