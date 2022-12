“Signora, suo figlio ha fatto un incidente”. A Taino torna la truffa

«Suo figlio ha avuto un incidente, ha bisogno di soldi». Il tentativo di truffa – con un metodo “classico” – è andato “in scena” a Taino: un’anziana è stata raggiunta per telefono dai truffatori che si presentano come amici del figlio, finito nei guai per un incidente stradale in cui ha investito una persona. Per fortuna in questo caso l’anziana non ha creduto alla cosa, non ha preparato alcuna somma di denaro, ha poi verificato. Insomma: alla fine i truffatori non si sono presentati alla sua porta.

La truffa dell’incidente a un parente è un “classico”: si basa su una conoscenza anche solo superficiale della vittima, di solito anziana. Ai truffatori basta sapere che c’è un figlio o una figlia, quel tanto che basta a presentarsi con una telefonata.

A quel punto, approfittando del disorientamento e dalla preoccupazione per un parente, i truffatori riescono a scucire somme di denaro contante, prima che la vittima analizzi più razionalmente la situazione o si confronti con altre persone.

Episodi simili sono stati segnalati anche in paesi vicini nell’ultimo periodo. Ma come detto è un “metodo classico”, spesso utilizzato.