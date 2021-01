Camion esce di strada, traffico rallentato a Germignaga

Un mezzo pesante è uscito di strada questa mattina, giovedì 28 gennaio, a Germignaga, in viale Fornara, poco dopo il supermercato Carrefour. L’incidente è avvenuto attorno alle 5.30. Ferito leggermente l’autista, un uomo di 40 anni. Sul posto, per riportare il camion in carreggiata e regolare il traffico, i carabinieri di Luino e gli agenti della Polizia Stradale di Varese. Qualche disagio alla circolazione, ma poco dopo le 8 la situazione è tornata alla normalità. (foto di repertorio)

Un altro incidente si è verificato sulla sp 61 a Luino: intorno alle 4.30 di questa mattina un’auto è uscita di strada andando a sbattere contro un ostacolo. Anche in questo caso ferite lievi per l’automobilista, un uomo di 34 anni che è stato medicato all’ospedale di Luino. Sul posto i carabinieri di Luino e i vigili del fuoco di Varese.