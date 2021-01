Caronnese – Legnano in diretta su Sportitalia

Sarà una gara affascinante quella di domenica 17 gennaio (ore 14.30) tra Caronnese e Legnano.

Ci sono grandi aspettative su questo scontro del Girone A di Serie D, tanto è vero che Sportitalia, l’emittente televisiva che ha i diritti per la categoria, ha scelto di trasmettere in diretta la gara in programma al “Comunale” di Caronno Pertusella.

Il Legnano arriva dalla sfortunata sconfitta interna contro l’Imperia (1-0) e avrà voglia di rivincita. L’obiettivo dei lilla rimane l’aggancio alla parte alta della classifica, ma la squadra di mister Brando deve trovare continuità; Gasparri e compagni infatti sono stati particolarmente sfortunati tra Covid e neve e hanno tre gare da recuperare. Serve trovare la giusta forma: con un filotto positivo la zona playoff potrebbe essere a portata.

La Caronnese invece deve leccarsi le ferite dalla dura sconfitta subita contro l’Arconatese (5-2). Un passo falso inaspettato per i ragazzi di mister Roberto Gatti, che sperano si rifarsi già dalla prossima gara. Il posto in zona playoff deve essere difeso con forza anche perché le inseguitrici sono agguerrite e non aspettano altro che un errore.