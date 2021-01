Giovedì 14 gennaio il circolo dei Lettori di Milano ricorda Piero Chiara in un incontro on line, dal titolo “Piero Chiara, Amatissimo” dedicato alla sua figura.

Piero Chiara, scrittore di culto, autore di grandi best sellers, osservatore incallito e divertito di una commedia umana i cui eroi abitavano le sponde del Lago Maggiore, la provincia lombarda, l’Italietta fascista. Giocatori di carte, bari, seduttori, mariti traditi, belle donne, zitelle, balordi e perdigiorno, ognuno dei quali possedeva una verità nascosta che continua a parlarci delle nostre piccole, grandi miserie. Mauro Novelli, nel volume appena uscito per i tipi della Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Nel golfo irrequieto, ne ha studiato la vasta narrativa con rigore interpretativo e non celata empatia.

Insieme a lui interverranno Salvatore Carrubba, Presidente del Circolo dei Lettori di Milano, Luca Formenton, Presidente della Fondazione Mondadori, nonché nipote dell’Arnoldo editore che molte volte ospitò Chiara, autore prediletto, a Meina, sul Lago Maggiore, Stefano Bruno Galli, Assessore alla Cultura della Regione Lombardia, e Andrea Vitali, scrittore che quella ricca antropologia ha continuato a raccontare.

L’incontro, organizzato con la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori e l’Associazione “Amici di Piero Chiara”, si terrà sulla piattaforma Zoom alle 18.30 del 14.

Per partecipare, ci si può iscrivere alla newsletter del circolo dei lettori (http://www.ilcircolodeilettori.it/newsletter.php) e prenotarsi tramite mail.