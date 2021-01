Tangenti azere, 4 anni di condanna all’ex deputato Luca Volontè

L’ex parlamentare saronnese Luca Volontè è stato condannato oggi – lunedì 11 gennaio – a Milano a 4 anni di carcere per corruzione.

Per l’accusa – riporta Ansa – avrebbe abusato della propria funzione, ricevendo mezzo milione di euro da due esponenti politici azeri, ai quali è stata inflitta la stessa pena, per orientare il voto e ottenere la bocciatura di un rapporto sui prigionieri politici nella repubblica caucasica, a vantaggio del governo azero. La mazzetta contestata dai pm era di circa 2,4 milioni di euro, ma i giudici hanno assolto i tre per una somma consistente della stecca pari a oltre 1,8 milione.