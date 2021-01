Consiglio comunale a Luino in streaming il 28 gennaio

Assestamenti di bilancio prevedibili per via delle mutate condizioni economiche legate alla pandemia, quindi passaggi quasi tecnici. Ma anche spunti di riflessione sulla situazione sanitaria in città, contenuti in una interrogazione presentata dal consigliere Artoni.

Tutti davanti al pc il prossimo 28 gennaio, nel consueto appuntamento col consiglio comunale che a Luino come dappertutto viene celebrato in streaming.

Ci sarà l’attivazione di due convenzioni, una con Aler per l’edilizia popolare e l’altra con comunità montana per la gestione del canile, e lo scioglimento di una terza convenzione per la gestione associata del segretario comunale, recentemente cambiato, col comune di Lonate Ceppino.

Poi, in ultimo le tre interrogazioni presentate dal capogruppo di Azione Civica Furio Artoni: situazione sanitaria in città e all’interno della struttura per anziani Monsignor Comi, sulla protezione dei dati personali, e su una determinazione dirigenziale.

Il consiglio comunale si riunirà alle 18.