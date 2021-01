Dall’8 febbraio sigarette vietate al Parco dell’Idroscalo

Da lunedì 8 febbraio nel Parco Idroscalo verrà introdotto il divieto di fumo, esteso anche alle sigarette elettroniche.

Per i fumatori sono state previste sei aree dedicate, dotate di posaceneri per la raccolta dei mozziconi, separati dagli altri rifiuti come previsto dalla legge. Anche in queste aree non si potrà fumare in presenza di bambini o donne incinte.

«Vogliamo che i fruitori del parco possano svagarsi, fare attività sportive e divertirsi in un ambiente salubre – spiega la vicesindaca Arianna Censi – Si tratta di un piccolo gesto che può contribuire in misura rilevante ad incentivare abitudini tese al rispetto dell’ambiente e del prossimo. L’Organizzazione mondiale per la sanità stima che il fumo passivo causi ogni anno nel mondo 603 mila morti, di cui il 28% bambini. Inoltre questa scelta ci pone sempre più in linea con i provvedimenti assunti da altre grandi metropoli come New York, Parigi, Seul e Sydney».