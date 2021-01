Diagnostica e intelligenza artificiale: se ne parla a Radio Missione Francescana

Un tema di grande attualità sarà al centro del consueto appuntamento settimanale con Radio Missione Francescana – Medicina. Venerdì 15 gennaio alle 11.10 si parlerà di intelligenza artificiale in medicina.

Ospite della puntata, intitolata “Intelligenza artificiale nella diagnostica per immagini”, sarà il dottor Alfredo Goddi (nella foto), medico specializzato in radiodiagnostica, direttore sanitario del centro medico SME diagnostica per immagini di Varese, che sarà intervistato da Luigi Rusconi e Giorgio Dini.

La trasmissione verrà trasmessa, in replica, domenica 17 gennaio alle 16.

