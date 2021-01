Distrutta la fontanella di Laveno Mombello, Bardelli: “Se possibile la sostituiremo”

Un simbolo del paese che in molti rimpiangono. La fontanella davanti alla stazione Nord di Laveno Mombello è stata distrutta (foto sotto). La piccola costruzione di sasso è stata eliminata dai lavori per la realizzazione di una nuova rotonda davanti all’Imbarcadero.

La nuova rotatoria, infatti, è il primo step della serie di lavori che interesseranno il paese nei prossimi anni e necessari in vista dell’attivazione a pieno a regime della linea di Alptransit.

L’eliminazione della piccola fontanella però, seppur malconcia da diversi anni, ha visto una reazione nostalgica da parte di molti cittadini che suoi social la ricordano come un punto di riferimento. I nuovo lavori dunque non hanno portato via al paese una struttura con un valore storico o architettonico, ma molti chiedono che la fontanella venga riposizionata o sostituita.

L’assessore all’Urbanistica del comune di Laveno Mombello, Fabio Bardelli, che sta seguendo passo dopo passo i lavori seppur siano di competenza dei tecnici della Provincia di Varese, spiega: «Da lavenese capisco il dispiacere che possano aver provato i cittadiniì. Proprio in questi giorni stiamo cercando di capire se è possibile richiamarla nel nuovo contesto che si andrà a creare. Al momento non c’è nulla di sicuro, ma se è fattibile si farà».

Bardelli spiega che la vecchia fontanella è andata distrutta e che lunedì farà un punto della situazione dell’interno progetto del sottopasso, insieme al sindaco e ai tecnici provinciali. L’amministrazione lavenese intende presentare delle modifiche al progetto, come aveva annunciato anche in campagna elettorale.

Intanto, i lavori per la rotonda continuano e probabilmente termineranno in primavera, meteo e eventuali lockdown permettendo. Bardelli poi, spiega che l’amministrazione sta pensando a degli incontri informativi per fare il punto della situazione con i cittadini.

(Foto di Giacomo Dettoni)