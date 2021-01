Fermata al valico di Como Brogeda con 230.000 franchi non dichiarati

Quasi 230.000 franchi. È quanto hanno sequestrato i funzionari dell’Agenzia delle Dogane in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale di Ponte Chiasso insieme ai militari del locale Gruppo della Guardia di Finanza.

Una donna svizzera è stata fermata al valico di Como Brogeda. Nel corso della perquisizione, i militari hanno trovato, nel bagagliaio al posto della ruota di scorta, una macchina valorizzatrice e conta banconote. Successivamente, è stata trovata anche la busta con 226 banconote, in taglio da mille franchi, che non erano state dichiarate.

Non essendoci e condizioni per procedere con l’oblazione, i finanzieri hanno sequestrato il 50% dell’eccedenza (107.620 franchi), per un controvalore di 99.648 euro, cui sono state successivamente aggiunte le commissioni per il cambio valuta.

Tale somma è trattenuta a garanzia del pagamento della sanzione amministrativa determinabile dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che oscilla tra il 30% e il 50% dell’eccedenza stessa.