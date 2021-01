Focolaio Covid a St. Moritz, due hotel in quarantena

C’è preoccupazione nel Canton Grigioni e in Svizzera per un focolaio Covid, legato a una variante diversa di coronavirus. A St. Moritz le autorità sanitarie hanno disposto la quarantena per due alberghi.

Un provvedimento che ha imposto inoltre l’obbligo di mascherina, test a tappeto per ospiti e personale, la chiusura delle scuole e la sospensione dei corsi di sci.

A ordinare le misure l’Ufficio cantonale dell’igiene pubblica dopo che nei due hotel in questione è emersa una serie di casi di virus ritenuto mutato.

Le autorità hanno previsto inoltre di effettuare al più presto dei test su tutta la popolazione cittadina.