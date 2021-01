Il Gadda-Rosselli premia tutti i suoi alunni. Esempio per tutti, in un anno difficile

Più forte della pandemia, anche in questo: l’istituto Gadda Rosselli di Gallarate premia – nella sesta edizione della Giornata della riconoscenza – lo sforzo e i risultati eccellenti conseguiti dai suoi studenti.

«Siamo in un momento difficile ma non ci toglie la possibilità di un momento di gioia: è un riconoscimento a ragazzi che fanno onore alla scuola, alle proprie famiglie, a se stessi, al nostro territorio» ha esordito il dirigente scolastico Pietro Bosello. «Siete la speranza in questo tempo di difficoltà» ha aggiunto anche il dirigente scolastico provinciale Giuseppe Carcano, intervenuto in una mattina complicata di riunioni in vista della ripresa dopo la “zona rossa”.

Prima della premiazione che ha costituito il clou della cerimonia – condotta dalla docente Elena Uslenghi – la psicologa dell’istituto Veronica Alini su due parole d’ordine oggi difficili da accettare: «fatica e sforzo», che hanno un profondo valore non solo sociale, ma anche esistenziale e dunque di formazione del carattere.

Il sindaco Andrea Cassani si è rivolto agli studenti meritevoli invitandoli ad essere esempio, «una guida per i vostri amici, per evitare episodi come quelli delle settimane scorse», con riferimento alla rissa che ha reso famosa Gallarate anche a livello nazionale.

«Questo premio rappresenta anche un seme e una responsabilità: ne dovrete essere degni» ha detto l’assessore all’educazione Massimo Palazzi. «Ma allo stesso tempo siete voi il premio per noi, per la città». Ai ragazzi è arrivato anche il saluto del capitano Matteo Russo, comandante dei carabinieri di Gallarate.

Tutti i premi al merito dell’istituto Gadda-Roselli

MERITO PER VOTO 100/100 CONSEGUITO ALL’ESAME DI STATO A.S. 2019/2020

CLASSE 5A LICEO LINGUISTICO

BONVINO NICOLE (diploma EsaBac conseguito con punteggio 20) con lode

CASSANI SARA

SOLDARINI CHIARA (diploma EsaBac conseguito con punteggio 20)

CLASSE 5B LICEO LINGUISTICO

CASTELLI SARA

DEL CONTE FRANCESCA con lode

FONTANEL MARTINA

GAGLIOTI SOFIA con lode

GAMILLO ELISA

GHIRINGHELLI ELENA con lode

PRETI GIORGIA con lode

SCANDROGLIO SARA

CLASSE 5C LICEO LINGUISTICO

BONORA GAIA

GAGLIONE FABIOLA

GALLUZZI TOMMASO

STRAZZARI RICCARDO

CLASSE 5D LICEO LINGUISTICO

BELCAID HIBA

CIOFFI DANIELA

MAZZETTI DIANA con lode

RONCOLATO VANESSA

CLASSE 5C AFM

EL HASSAB SANAA

HOXHA DENIS

OUBELLAOUCH YASMINE

CLASSE 5B AFS

BOSELLI ELENA con lode

CLASSE 5D RIM

BELLINI CRESPI CHIARA

BROVELLI ALESSANDRA

SOUMIR NOUHAILA

CLASSE 5A TUR

LEO FLORIANA

PORTA CARLOTTA

CLASSE 5B TUR

CATTIN REBECCA ABIGAIL

PAPA LAURA

ZOCCHI ANDREA

CLASSE 5C TUR

FERRARI RICCARDO

MERITO PER MEDIA SCOLASTICA A.S. 2019/2020

(1E AFM) PARADISO MATTEO 2E AFM

(2B SIA) BAXANEAN VLAD 3B SIA

(3D RIM) MIMMO ELIANA 4D RIM

(4B AFS) PINOLI LUCA 5B AFM

(1A TUC) CURRI ANABELA 2A TUC

(2B TUR) LAZIC AMBRA 3B TUR

(3D TUR) DELRIO GAIA 4D TUR

(4C TUR) EL OMAR NADIA 5C TUR

(1A LLE) COLACICCO BEATRICE 2A LLE

(2D LL) BONALDO ARIANNA 2D LL

(3A LL) POLISENO DAMIANO 4A LL

VORSCHULZE RAFFAELLA 4A LL

(4B LL) BIGI ANNA (5B LL)

AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE

eTwinning

REALIZZATO DAL GRUPPO DI TEDESCO – TERZA LINGUA DELLA CLASSE 4D RIM (la classe si riferisce all’a.s. 2019/2020)

CONSEGNA ATTESTATO AL GRUPPO TEDESCO-LINGUA 3 cl. 5D RIM

eTwinning

REALIZZATO DALLA CLASSE 2B TUR (la classe si riferisce all’a.s. 2019/2020) IN LINGUA SPAGNOLA

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

LINGUA FRANCESE

DELF B2 MOSELE NICOLÒ 5B LL

CERTIFICATO CAMBRIDGE IGCSE English as a Second Language

CENZATO AZZURRA 3A TUC

ATTESTATO CERTILINGUA- Attestato europeo di eccellenza per competenze plurilingui e competenze europee/internazionali

BADALUCCO MATILDE

CALLIGARO SILVIA

MENCAGLIA BENEDETTA

MINOTTI MELISSA

PIOTTI GIORGIA

POZZI VANESSA

RAIMONDI OTTAVIA

RIGHETTI ALESSIA

ROCCO ALICE

SENALDI SARA

VIALETTO ALESSIA

Tutte studentesse diplomate al Liceo Linguistico

LINGUA CINESE

CORSO BASE

GAIAZZI VITTORIA 3D LL

GULINO AURORA 4D LL

CORSO INTERMEDIO-AVANZATO

APPOLONIA GIORGIA 5A LLE

CONCORSI LINGUISTICI

Campionato Nazionale delle Lingue

GAGLIOTI SOFIA 5C LL (la classe si riferisce all’a.s. 2019/2020)

Juvenes Translatores

BIGI ANNA 5B LL

Concorso Lions “Mario Nascimbene”

BONAFÈ ASIA 5A LL

DI SCETTA CRISTINA 5D LL

DiscoverEU

DUCHINI NICOLE 5D RIM

SCUOLA AMBASCIATRICE DEL PARLAMENTO EUROPEO

CLASSE 5D RIM per la partecipazione al progetto European Parliament Ambassador School

PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI PER L’ORIENTAMENTO

Borse di studio Generazione d’Industria: UNIVA

PINOLI LUCA 5B AFS

REGAZZONI ALICE 5A TUR

Progetto Generazione d’Industria

LUNARDI RICCARDO 5A AFM

PROGETTI REALIZZATI IN COLLABORAZIONE CON LA CAMERA DI COMMERCIO

PROGETTO VOLANDIA

ALABISIO LUCREZIA 4C TUR

BATTAINI CHIARA 4C TUR

CARABELLI RICCARDO 4C TUR

HANNACHI SOMOUD 4C TUR

SOUMIR SOUMIYA 4C TUR

PROGETTO TOURIST ANGELS

AMALFI MARILENA 5A TUR

ROSSI LAURA 5A TUR

PODCAST PER VARESE DO YOU LAKE

CATALANO LETIZIA 5A TUR

DELIGIOS REBECCA 5C TUR

PAGINE SOCIAL

SPANO’ THOMAS 5A TUR

PROGETTO TEDESCO ALLA PRIMARIA

PASSERINI CECILIA 5D LL

CASTIGLIONI ALESSIA 5D LL

PROGETTO FRANCESE ALLA PRIMARIA

APPOLONIA GIORGIA 5A LL

NICOLO’ CHIARA 5A LL

PROGETTO SPAGNOLO ALLA PRIMARIA

TERRA EMMA STEFANIA CONCETTA 5A LL

GALLIDABINO SARA 5A LL

PROGETTO PCTO IN ITALIA

BORTA ANDREA STEFANIA 5C AFM

CARGNIN SARA 5C AFM

CHIARA GORLA 5C AFM

LAERA MARCO 5C AFM

MIOLA MICHELA 5C AFM

PAGNOTTA LUCA 5C AFM

TenDaysPhysics4Teenagers

DE MARCHI SARA 5A LL e GENTILE CRISTINA 5A LL

DISPONIBILITA’ ALLA REALIZZAZIONE DI PCTO

RICONOSCIMENTO ALLA CLASSE 5B LL (la classe si riferisce all’a.s. 2019/2020) per impegno, competenza e disponibilità a PCTO nel triennio 2017/2020

PON DI CITTADINANZA DIGITALE “La Relazione in Rete”

BAXANEAN GHEORGHE 3C AFM

AREA MATEMATICA

GIOCHI MATEMATICI D’AUTUNNO 2019

MARANGONI SILVIA 2B LL

CIRILLO ANDREA 4C AFM

BOUZIDI SAMI 3A LLE

ROSIA JACOPO 5 DLL

GRAN PREMIO DI MATEMATICA APPLICATA 2020

GIACOMINI GAIA 5B TUR (la classe si riferisce all’a.s. 2019/2020)

GULLINO GIULIA 5B SIA (la classe si riferisce all’a.s. 2019/2020)

GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 2020

COLBERTALDO LORENZO 3B SIA

ROSSI ILARIA 3A TUC

AREA ITALIANO

OLIMPIADI NAZIONALI DI DEBATE 2020

SOFIA GAZZOLA 4D TUR

CHIARA MARZANO 4D TUR

MARIKA MULAS 4D TUR

SARA PIATTI 4D TUR

AREA SCIENZE MOTORIE

CAMPIONATI STUDENTESCHI DI SCI ALPINO-fase provinciale

SILVIA BONOLLO 5C TUR

MATILDE VILLA 3C AFM

SILVIA BRUSATORI 3B LL

LUCA MAGLIOCCA 5D RIM (la classe si riferisce all’a.s. 2019/2020)

CAMPIONATI STUDENTESCHI DI SNOWBOARD-fase provinciale

GIADA VISCONTI DI MASSINO 5A LL

AREA BENESSERE

PROGETTO PARIMENTI

CHIARA POZZATO 5C TUR

NADIA EL OMAR 5C TUR

VALENTINA GIOIA 5C TUR

PROGETTO MEDIAZIONE TRA PARI

PINOLI LUCA 5B AFS

ANDREA MADDALENA 5C AFM

ASIA BONAFE’ 5AL

NECULAIE GIULIA 5DL