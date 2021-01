I genitori presentano in un video l’asilo di Cartabbia

I genitori della scuola dell’infanzia Camilla Riva Foscarini e del nido Il Bozzolo regalano alla struttura di Cartabbia – che si occupa dei bambini dalla primissima infanzia fino ai 6 anni – una presentazione speciale, fatta di racconti e di emozioni delle mamme e dei papà convinti di aver scelto l’asilo giusto per i propri figli.

“Questa realtà è un’isola felice – spiega Sara Fornara, coordinatrice sia del nido che della materna – Lo si percepisce subito visitando gli spazi vissuti quotidianamente dai nostri bambini durante l’open day, che quest’anno non abbiamo potuto ospitare in presenza, farlo online ci sembrava poco significativo, troppo distaccato”.

Così le educatrici hanno chiesto alle famiglie un feedback sul proprio operato, ma i genitori non si sono limitati a scrivere: hanno realizzato insieme un video che è un racconto vivo e corale dei pregi dell’asilo di Cartabbia.

Il ritratto di una scuola piccola, ma con grandi spazi, un ambiente familiare, carico di entusiasmo, attenzione e di passione nelle attività proposte ai bambini, molte delle quali svolte all’aria aperta e anche precisione nel rispetto delle routine. Nei racconti ei genitori i pregi dell’asilo nella sua impostazione ma anche nei dettagli, dai giochi a disposizione alle polpette della cuoca Nicoletta. E anche qualche aneddoto simpatico su dubbi, incertezze o vere e proprie strategie messe in campo per la scelta della scuola dei figli e sbaragliate dalla solida proposta educativa della scuola.