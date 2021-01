Fumo dal cofano, sull’autostrada A8 intervengono i vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti sull’autostrada A8 per un possibile incendio autovettura.

L’allarme è scattato alle 11.30: il veicolo si è fermato tra gli svincoli di Busto Arsizio e Gallarate, sulla carreggiata in direzione Nord, verso Varese/Gravellona Toce.

Secondo le testimonianze di automobilisti in transito, dal veicolo usciva fumo e il mezzo è stato prontamente abbandonato dagli occupanti. L’abbondante fumo è stato causato da una fuoriuscita di olio a seguito di un guasto, ma non c’è stato per fortuna incendio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco (la foto è d’archivio) e un’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio per possibile intossicazione da fumo, misura precauzionale attivata in questi casi. Sono state soccorse tre persone, una famiglia di quarantenni con un figlio: stanno bene.

(Articolo aggiornato alle ore 13.20 di domenica 31 gennaio 2021)