Incendio in un box, intervengono i vigili del fuoco a Tradate

Nella serata del 9 gennaio, in via Ceppine a Tradate, i vigili del fuoco sono intervenuti per l’incendio in un box.

Intorno alle 20, per cause in fase di accertamento, del materiale all’interno di un garage è stato interessato da un incendio.

I vigili del fuoco del locale distanziamento hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.