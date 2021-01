Incidente in tessitura, operaio ferito da un carico da tre quintali di stoffa

Incidente sul lavoro in un’industria tessile di Gallarate.

L’incidente è avvenuto questa mattina poco dopo le 9 alla Tema industria tessile srl di via Milano. Per cause ancora in corso di accertamento, un operaio di 53 anni è stato travolto da un carico di tessuto del peso di circa 350 kg, riportando un trauma toracico.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici con ambulanza e automedica, i Carabinieri e i Vigilid el fuoco.

L’operaio è stato ricoverato in codice giallo all’Ospedale di Circolo di Varese.