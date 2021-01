La Lombardia in zona rossa, cosa si può fare e cosa no

La Lombardia diventa nuovamente zona rossa .

Ecco un promemoria di cosa si potrà fare (e cosa no) da domenica 17 gennaio.

Spostamenti nel proprio comune

È vietato ogni spostamento, anche all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute; vietati gli spostamenti da una regione all’altra e da un comune all’altro.

Resta però valida la regola che consente una sola volta al giorno ad un massimo di due persone (oltre ai minori di 14 anni conviventi) di andare a trovare parenti o amici nel proprio comune sempre nella fascia oraria dalle 5 alle 22.

Piccoli comuni

Rimane la deroga sugli «spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.